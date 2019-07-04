Мутация сделала вредным популярный напиток

Каждый восьмой россиянин оказался носителем специфических генов

Исследователи пришли к выводу, что 13% россиян обладает мутациями, из-за которых они не могут пить кофе, так как этот напиток вызывает у них тревогу и панику.

Специалисты центра Genotek советуют таким людям уменьшить ежедневное количество бодрящего напитка, сообщает РИА "Новости".

Ученые планомерно изучают, как те или иные привычные продукты питания влияют на здоровье человека. К примеру, ранее специалисты считали, что употребление кофе и других напитков, содержащих кофеин, плохо сказывается на работе сердца у людей, страдающих аритмией. Но последние исследования выявили, что это не так.

Некоторые эксперты отмечают, что употребление более трех чашек кофе в день существенно снижает риск развития инфарктов и других болезней сердечно-сосудистой системы, однако другие исследователи пришли к выводу, что такой связи не существует.

Биологи также добавили, что тот факт, почему некоторые люди пьют много кофе, а другие не употребляют его в принципе, также обусловлен генетически, отмечает "Федерал Пресс".

