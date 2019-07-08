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Соседям на радость: найдено уникальное средство против храпа

Фото: www.globallookpress.com
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Неприятное звуковое сопровождение мешает спать всей семье: и храпящему, и всем домочадцам. Избавиться от проблемы поможет народная медицина. Обычный мед способствует оттоку слизи и размягчению носоглотки.

Обычно храп появляется из-за того, что воздух не способен свободно проходить от верхних дыхательных путей через трахею к легким и наоборот. Это может быть вызвано как механическим препятствием из-за повреждения дыхательных путей, так и скоплением слизи, – пишет VistaNews.

Второй вариант обычно связан с лишним весом и неправильным положением головы и шеи. Устранить такой храп можно, принимая перед сном чай с медом – он помогает увеличить секрецию слюну и смягчить глотку. Все это позволяет слизи не задерживаться в дыхательных органах.

Важно помнить, что в меде много простых углеводов, поэтому не стоит им злоупотреблять, особенно если у человека есть проблемы с избыточным весом. Перед применением этого уникального народного средства следует проконсультироваться со специалистом. 

Дарья ПЕТРОВА
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