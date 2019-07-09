Вирус с Кавказа погубит Землю

Могилы инопланетян в горах станут рассадником инфекций

Кавказские дольмены – круглые каменные постройки, похожие на пчелиные ульи, давно привлекают внимание любителей неизведанного.

По мнению экспертов, наглухо закрытые мегалиты могут быть гробницами. Исследователи предполагают, что эти необычные строения были возведены в III-II вв. до н. э. Дольмены стоят в горных районах Краснодарского края, Адыгее, возле Очамчира в Абхазии и в долине реки Лабы.

Недалеко от поселка Шепси есть дольмен, в котором нашли круглый шар и останки человека, похороненного за тысячу лет до того, как жил фараон Хеопс. По мнению уфологов, в кавказских мегалитах похоронены тела пришельцев, или же там скрываются НЛО, или останки древнейших людей.

В свою очередь, вирусологи предупреждают: дольмены опасны. За каменными стенами древних мегалитов, возможно, хранятся вирусы свирепствовавших в давние времена инфекций, которые способны погубить Россию, а затем и весь мир. Раскрыв дольмены, человечество выпустит на волю древние штаммы болезней, вакцин против которых просто не существует.

Страшная "вирусная волна" унесет континенты за считанные часы, пугают уфологи. Захоронения инопланетян практически не изучались, и могилы пришельцев на Кавказе могут запустить сценарий конца света и уничтожить человечество, предупреждает Vista News.