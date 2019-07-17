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Угроза для Земли: в Крыму нашли аномальную "Зону 51"

Фото: www.globallookpress.com
Миллионы людей могут погибнуть из-за козней инопланетян

В последние недели американцы готовятся взять штурмом таинственную базу в штате Невада, однако это отнюдь не единственная опасность, подстерегающая человечество.

Уфологи предупреждают, что в Крыму находится собственная "Зона 51" – настоящая база пришельцев с далеких планет.

Эксперты напомнили, что в 2004 г. рядом с горой Ай-Петри были зафиксированы подземные излучения и электрические сигналы, а один из альпинистов смог рассмотреть несколько светящихся шаров, летающих над горами. Конспирологи решили, что под крымскими горами находится секретная база, построенная еще в СССР, в которой советские ученые якобы изучали пришельцев, НЛО и другие аномалии.

Как и американского двойника, базу назвали "Наша Зона 51". Уфологи со стажем даже вспомнили, что сразу после Второй мировой войны в Крым секретно прилетали высокопоставленные военные из Южной Америки. А недавно в Сети появился снимок, на котором чилийский генерал пожимает руку настоящему инопланетянину. Конспирологи немедленно заявили, что эта фотография была сделана в именно в Крыму.

При этом эксперты предупреждают, что крымская "Зона 51" может стать реальной угрозой для россиян, украинцев и жителей других стран, имеющих выход к Черному морю. По мнению уфологов, любая утечка информации в интернет, намекающая на якобы возможный штурм базы пришельцев в Крыму, может спровоцировать инопланетян и они в панике бросятся бежать из "Зоны 51". Сотни и даже тысячи пришельцев бросятся в города на морском побережье, а базу просто-напросто попытаются уничтожить – причем исчезнуть с лица земли могут не только крымские горы, но и весь полуостров.

Более здравомыслящие аналитики считают, что и база в Крыму, и американская "Зона 51" – просто полигоны для новейших военных разработок, отмечает Vista News.

Валентина МАЙОРОВА
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