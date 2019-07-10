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Заменит виагру: найдено средство для повышения потенции

Фото: www.globallookpress.com
Мужское здоровье сохранит натуральный продукт

Неправильный образ жизни, плохое питание и стрессы приводят к тому, что от импотенции начинают страдать совсем молодые мужчины. Между тем врачи считают, что сексуальную активность можно и нужно сохранять до 80-85 лет.

Эксперты советуют представителям сильного пола применять для повышения потенции не только лекарства, но и обычные продукты, которые есть в холодильнике у каждого. Например, эффективным средством для устранения эректильной дисфункции могут стать обыкновенные куриные яйца.

Этот продукт богат витаминами D и K, в нем много белка и лецитина. Аминокислоты эффективно повышают мужскую фертильность, увеличивая вероятность зачатия, сообщает Vlad Time. Кроме того, яйца улучшают свойства семенной жидкости, делают ее более здоровой и активной.

Полезны куриные яйца и для деятельности центральной нервной системы, работы печени, сердца и мозга. При этом медики подчеркивают, что яичная диета не станет панацеей, ее можно использовать только в качестве вспомогательного средства для улучшения половой активности.

Бессмысленно съедать большое количество яиц, надеясь на то, что они помогут справиться с импотенцией. Витаминов содержится достаточно и в одном-единственном яичке. Если же расстройство здоровья зашло слишком далеко, нужно обязательно обратиться к специалистам.

Валентина МАЙОРОВА
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