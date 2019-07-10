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Раскрыт один из главных секретов секса

Фото: www.globallookpress.com
Ученые узнали, как запахи влияют на желание

Американские специалисты решили выяснить, как возникли половые феромоны и почему некоторые запахи могут заставлять людей думать о сексе. Ответить на эти вопросы помогли паразитические рыбы-миноги.

В этих морских существах есть спермин – вещество, которое содержит мощный феромон. Это позволяет самцами привлекать партнеров.

Феромоны – это молекулы, которые выделяются кожей и другими частями тела. Они играют огромную роль в жизни большинства животных. А теперь ученых интересует, как они влияют на поведение людей. Мнение экспертов по этому поводу не сходятся: кто-то уверен, что некоторые секс-феромоны могут управлять действиями людей, а кто-то уверен, что для человека это не характерно, – пишет PLoS Biology.

На жизни миног подобные феромоны влияют сильно. При появлении некоторые особей самки начинают вести себя активнее: стремятся откладывать икру и готовятся к продолжению рода – все из-за попавших в воду феромонов.

Пока ученые точно не выяснили, как именно мужские феромоны влияют на сексуальное желание женщины. 

Дарья ПЕТРОВА
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