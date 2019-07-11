Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

От язвы спасет знакомый продукт

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНайдено сладкое лекарство от болезней сердца
Нетрадиционные методы лечения сохраняют здоровье

Зеленые грецкие орехи могут заживлять раны внутри организма. Их эффективно используют даже для лечения язвы и гастритов.

По сообщению Vista News, некий пациент, 20 лет страдавший от гастрита и язвы, решил не обращаться к врачам, а воспользоваться народными методами лечения. Самочувствие его все ухудшалось, и он вынужден был пойти на прием к специалистам. Однако выписанные ему лекарства не помогли, и мужчина стал лечиться зелеными грецкими орехами.

Он провернул недозрелые плоды через мясорубку и добавил в получившуюся кашицу сахар. после этого язва у страдальца прошла.

При этом опытные специалисты советуют не увлекаться самолечением. Грецкие орехи полезно добавлять в рацион, однако не все могут их есть в неограниченном количестве, предупреждают медики. Так, людям, страдающим от колитов, псориаза или экземы, грецкие орехи категорически противопоказаны. 

Ранее сообщалось, что грецкие орехи помогают при проблемах с потенцией.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Это уже слишком": британцы ищут Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь "растворились" среди местного населения другой страны

Смертельный отпуск: на греческом курорте погибли россияне

От сильнейшего урагана пострадали десятки людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей