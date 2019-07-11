От язвы спасет знакомый продукт

Нетрадиционные методы лечения сохраняют здоровье

Зеленые грецкие орехи могут заживлять раны внутри организма. Их эффективно используют даже для лечения язвы и гастритов.

По сообщению Vista News, некий пациент, 20 лет страдавший от гастрита и язвы, решил не обращаться к врачам, а воспользоваться народными методами лечения. Самочувствие его все ухудшалось, и он вынужден был пойти на прием к специалистам. Однако выписанные ему лекарства не помогли, и мужчина стал лечиться зелеными грецкими орехами.

Он провернул недозрелые плоды через мясорубку и добавил в получившуюся кашицу сахар. после этого язва у страдальца прошла.

При этом опытные специалисты советуют не увлекаться самолечением. Грецкие орехи полезно добавлять в рацион, однако не все могут их есть в неограниченном количестве, предупреждают медики. Так, людям, страдающим от колитов, псориаза или экземы, грецкие орехи категорически противопоказаны.

Ранее сообщалось, что грецкие орехи помогают при проблемах с потенцией.