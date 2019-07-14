Нибиру сотрет Новосибирск с лица земли

Нибиру
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Кровавое "Солнце" появилось над городом.
Яркий красный объект увидели очевидцы. По словам "экспертов" по тарелочкам, это плохой знак. Он якобы предвещает начало страшной войны пришельцев с россиянами. Одним из городов, на который нападут инопланетяне, может стать Новосибирск.
Специалисты-нибирологи нашли в признаках наступления Нибиру и предсказаниях Ванги о планете Вамфим, из-за которой случится апокалипсис, совпадения. Возможно, речь идет об одной и той же планете.
"Новосибирск пропадёт с карты России, его просто используют, как поле битвы и площадку для демонстрации силы, сделают это пришельцы ради получения территории России",
– предостерегают уфологи. Мнения экспертов приводит Vistanews.ru
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