Нибиру сотрет Новосибирск с лица земли

Предсказания Ванги начинают сбываться

Кровавое "Солнце" появилось над городом.

Яркий красный объект увидели очевидцы. По словам "экспертов" по тарелочкам, это плохой знак. Он якобы предвещает начало страшной войны пришельцев с россиянами. Одним из городов, на который нападут инопланетяне, может стать Новосибирск.

Специалисты-нибирологи нашли в признаках наступления Нибиру и предсказаниях Ванги о планете Вамфим, из-за которой случится апокалипсис, совпадения. Возможно, речь идет об одной и той же планете.

"Новосибирск пропадёт с карты России, его просто используют, как поле битвы и площадку для демонстрации силы, сделают это пришельцы ради получения территории России",

– предостерегают уфологи. Мнения экспертов приводит Vistanews.ru