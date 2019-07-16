Пришельцы идут: захват России начался с Курил

Инопланетяне разбудили глубоководных морских чудовищ

Cенсационные фотографии сумел сделать путешественник на Курильских островах. Турист снимал окрестные пейзажи и неожиданно запечатлел странное существо: небольшого роста, зеленовато-желтого цвета, большой головой и удлиненными конечностями.

Уфологи немедленно заявили, что в кадр случайно попал инопланетянин – возможно даже с Нибиру. По мнению конспирологов, Курилы уже во власти пришельцев. Представители далекой космической цивилизации поселились на островах, так как людей там живет мало, поэтому спокойно можно подготовить нападение на материк, не опасаясь излишне любопытных глаз.

С Курильских островов пришельцы двинутся в Сибирь и европейскую часть России, уверены эксперты. На "большую землю" инопланетяне переберутся на морских монстрах – якобы предположительные обитатели Нибиру уже начали будить морских гадов, которые выплывают на поверхность воды рядом с Курилами.

Действительно, в последнее время рыбаки замечают все больше странных существ. Недавно в океане нашли дельфина-мутанта с человеческим лицом, трехметрового ската, а в территориальных водах Новой Зеландии добыли огромного кита. Конспирологи считают, что эти совпадения не случайны: морские чудовища нужны пришельцам с Нибиру для нападения на Россию, отмечает Vista News. Ранее сообщалось, что одним из первых городов, на который нападут инопланетяне, станет Новосибирск.