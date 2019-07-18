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В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев

Фото: pixabay.com
Стало известно, где в России проводят опыты над инопланетными существами

Гостей с других планет прячут не только в американской пустыне, не сомневается  учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов. Подобные места есть и в России, но они не так "распиарены", как "Зона 51". 

Так, по мнению исследователя, пришельцы обитают по соседству с крымчанами. Не меньше "повезло" жителям подмосковных Мытищ и тем, кто осел на Урале. Поверить Курбатову придется на слово, ибо его команда не успела запастись доказательствами инопланетного вторжения.

"Но никакой конкретики у меня нет", – заявил уфолог в беседе с РИА "Новости".   

Секретной базы "Зона 51" нет ни на одной карте. До недавнего времени о ее существовании никто ничего не знал. Завесу тайны власти США приоткрыли лишь в 2013 году. Однако посторонним туда вход категорически воспрещен. Но особо любопытных это не останавливает. Добровольцы собирают группу, которая 20 сентября отправится на штурм загадочного объекта.

Напомним, поговаривают, что на территории "Зоны 51" есть следы иноземного вмешательства, а, может быть, там обитают и сами пришельцы, над которыми солдаты базы проводят эксперименты.  

Ксения АНДРЕЕВА
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