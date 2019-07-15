Миру угрожают страшные катаклизмы

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Волна землетрясений и последующих цунами накроет Землю в ближайшие 2-3 года. Ученые считают, что природные катаклизмы достигнут невиданной силы.
У жителей Калифорнии земля уйдет из-под ног в буквальном смысле слова. Удар стихии придется на разлом Вентура, который проходит по северу Лос-Анджелеса в сторону хорошо знакомой россиянам Санта-Барбары.
Не меньшие проблемы ждут и китайцев. Эксперты считают, что подземные толчки магнитудой 7 баллов могут начаться в 150 км от Пекина. Такое же разрушительное землетрясение ждет и Тайвань.
Европейцы также испытают на себе удар стихии. Побережье Испании, от Гибралтара до Португалии, накроет цунами, отмечает РЕН ТВ.
Киев окончательно запутался в географических реалиях
Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия