Миру угрожают страшные катаклизмы

Ученые поделились неутешительным прогнозом

Волна землетрясений и последующих цунами накроет Землю в ближайшие 2-3 года. Ученые считают, что природные катаклизмы достигнут невиданной силы.

У жителей Калифорнии земля уйдет из-под ног в буквальном смысле слова. Удар стихии придется на разлом Вентура, который проходит по северу Лос-Анджелеса в сторону хорошо знакомой россиянам Санта-Барбары.

Не меньшие проблемы ждут и китайцев. Эксперты считают, что подземные толчки магнитудой 7 баллов могут начаться в 150 км от Пекина. Такое же разрушительное землетрясение ждет и Тайвань.

Европейцы также испытают на себе удар стихии. Побережье Испании, от Гибралтара до Португалии, накроет цунами, отмечает РЕН ТВ.