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Третьяковскую галерею защитит от краж "Росатом"

Фото: www.globallookpress.com
В музее установлена уникальная разработка специалистов-атомщиков

Исчезновение картины на миллион в январе 2019 года заставило руководство Третьяковской галереи пересмотреть свое отношение к охране музея и обратиться за помощью к специалистам атомной отрасли. Речь идет о краже полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", напомнили в отраслевом издании "Страна Росатом".

Так, деятелям культуры пригодился "Яхонт" – разработка "Элерона", инжиниринговой компании в составе госкорпорации. По словам начальника ее отделения Алексея Руднева, при оснащении галереи на первый план, помимо технических качеств охранной систамы, вышли компактность и эстетика.

"Изначально датчик вместе с системами автономного питания и другой начинкой представлял собой блок 300х200х150 мм. Нам нужно было в короткий срок изменить габариты, а все свойства сохранить. Потребовались новые инженерные и алгоритмические решения",

- цитирует Руднева корпоративное издание.

Теперь Третьяковка оборудована миниатюрными датчиками "Яхонта": размером с банковскую карту и толщиной в 4 мм. Они уже прошли "боевое крещение" и справились с поставленными задачами. Доказательством тому служат многочисленные вернисажи в Главном и Инженерном корпусах после нашумевшей кражи. Успешно миновали выставки картин Ильи Репина, Бориса Голополосова, Федора Захарова, Эдварда Мунка. Цела и невредима также Библия Пискатора. 

При этом, в целом, "Яхонт" – не новое устройство. Его история началась еще в середине "нулевых", когда инженерам "Эленора" поручили защитить ряд стратегических объектов.

Разработка, комплекс датчиков которой передает информацию на пульт охраны по радиоканалу в широком спектре частот, оказалась не только простой в использовании, но еще и бюджетной, подчеркнул начальник отделения компании.

"Расстояние передачи сигнала большее, чем у узкополосного передатчика. Это позволяет решать те же задачи без дорогостоящего повышения чувствительности приемника", 

— пояснил Руднев, отметив уникальность комплекса, который "обеспечивает неизвлекаемость". "Яхонт" моментально реагирует на любое вторжение из вне, так что ни один вор не останется незамеченным.

Между тем Третьяковская галерея – далеко не единственный знаменитый заказчик "Эленора". Продукция предприятия "связала" такие "громкие" названия, как Тверской вагоностроительный завод, Почта России и РЖД.

"Элерон" – крупнейший в России центр науки и высоких технологий. Его разработки пользуются спросом у различных министерств и ведомств, которые отвечают за безопасность.  

Ксения АНДРЕЕВА
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