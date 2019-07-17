Можно остаться без зубов: чай оказался вредным для здоровья

Напиток разрушает эмаль

Главный враг зубов, как оказалось, – вовсе не сладости, а красный чай. Каркаде, который полезен для сосудов, в тоже время вреден для эмали.

К такому выводу пришли шведские специалисты. Они составили антирейтинг продуктов, портящих зубы. Возглавил список кисло-сладкий напиток из суданской розы, пишет Tages Anzeiger.

Каркаде – противоречивый чай. Он содержит много витаминов и спасает от многих недугов, разъясняет "Царьград". После чашечки яркой жидкости уходят спазмы. Также ее используют как мочегонное средство. Однако кислота, которая содержится в напитке в большом количестве, "бьет" по эмали зубов, что приводит к их разрушению.

Чуть меньше вреден алкоголь и низкокалорийные газированные напитки, уточняет "ФедералПресс". Исправить ситуацию поможет кальций. Его ученые рекомендуют добавлять в стакан с данными напитками.