Можно остаться без зубов: чай оказался вредным для здоровья

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Главный враг зубов, как оказалось, – вовсе не сладости, а красный чай. Каркаде, который полезен для сосудов, в тоже время вреден для эмали.
К такому выводу пришли шведские специалисты. Они составили антирейтинг продуктов, портящих зубы. Возглавил список кисло-сладкий напиток из суданской розы, пишет Tages Anzeiger.
Каркаде – противоречивый чай. Он содержит много витаминов и спасает от многих недугов, разъясняет "Царьград". После чашечки яркой жидкости уходят спазмы. Также ее используют как мочегонное средство. Однако кислота, которая содержится в напитке в большом количестве, "бьет" по эмали зубов, что приводит к их разрушению.
Чуть меньше вреден алкоголь и низкокалорийные газированные напитки, уточняет "ФедералПресс". Исправить ситуацию поможет кальций. Его ученые рекомендуют добавлять в стакан с данными напитками.
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