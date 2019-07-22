Предмет обнаружили на околоземной орбите

С космодрома Байконур с успехом взлетела ракета-носитель "Союз-ФГ" вместе с пилотируемым кораблем "Союз МС-13". Однако вскоре специалисты из США нашли в космосе неизвестный объект и так и не смогли точно определить, что это.

Как пишут РИА Новости, ссылаясь на данные специализированного сайта ВВС США spacetrack.org, эксперты зафиксировали не один, а три объекта под номерами 44437, 44438 и 44439. Первые два опознать не составило труда – это был сам корабль "Союз МС-13", а также третья ступень ракеты "Союз-ФГ". А вот с последним возникли проблемы – специалисты пришли к выводу, что это часть ступени, но вот какой именно фрагмент, так и не выяснили.

Согласно полученной информации, минимальная высота объекта на околоземной орбите составляет 190 км, а максимальная – 221 км, при этом сама ступень находится на орбите высотой 189 на 200 километров.

Ранее после запусков "Союзов" военные США фиксировали только два объекта – корабль и третью ступень. Впрочем, в 2015-м в космосе нашли около 20 обломков последней ступени "Союз-У", она разрушилась из-за того, что грузовой корабль "Прогресс М-27М" отделился нештатно.

"Союз МС-13" запустили с Байконура 20 июля, корабль причалил к Международной космической станции 21 числа. К россиянину Алексею Овчинину и американцам Нику Хейгу и Кристине Кук присоединились гражданин США Эндрю Морган, итальянец Лука Пармитано, а также россиянин Александр Скворцов.