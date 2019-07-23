Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нанесут удар: Крымский мост оказался в большой опасности

Фото: Утро.ру
Полуостров могут отрезать от России, уничтожив сооружение

Уфологи предупреждают: НЛО, облюбовавшие строящийся Крымский мост, могут быть особо опасны.

Переправа через Керченский пролив связала Крым с материковой Россией. Когда железнодорожную часть моста полностью построят, атака полуострова станет невозможна, так как по мосту будут постоянно подходить подкрепления. Именно поэтому инопланетян могут нанести упреждающий удар, считают конспирологи. Пришельцы-диверсанты с Нибиру постараются уничтожить Крымский мост и не дать достроить железнодорожный участок.

Все больше очевидцев размещают в Сети фотографии с висящими над мостом летающими тарелками. Авторитетные инопланетные эксперты утверждают, что внешний вид НЛО убедительно свидетельствует о том, что это наблюдательные суда с Нибиру.

Вероятнее всего, пришельцы пытаются найти самую уязвимую точку переправы, куда можно будет наиболее эффективно заложить подрывной заряд для уничтожения моста. По всей видимости, в этой операции против землян будет использоваться их же оружие, например, взрывчатка украинского производства. Если вспыхнет военный конфликт, войска загадочной планеты Х спокойно вторгнутся на полуостров, пока люди будут заняты разборками между собой.

Интерес инопланетян к полуострову объясняется его стратегическим расположением. Крым – настоящий непотопляемый авианосец, неприступная крепость, которую очень легко оборонять. Закрепившись на этой территории, войска аннунаков с Нибиру смогут напасть на все страны, расположенные по берегам Черного моря, а затем получат выход на другие части Европейского континента.

Население Крыма пришельцы уничтожат, либо отправят в лагеря. Людям невозможно будет бороться с противником, который превосходит их в технологическом и военном отношении, отмечает Vista News.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

Киев списал на Москву коллапс на украинской железной дороге

Незалежная испытывает дефицит товарных вагонов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей