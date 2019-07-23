Нанесут удар: Крымский мост оказался в большой опасности

Полуостров могут отрезать от России, уничтожив сооружение

Уфологи предупреждают: НЛО, облюбовавшие строящийся Крымский мост, могут быть особо опасны.

Переправа через Керченский пролив связала Крым с материковой Россией. Когда железнодорожную часть моста полностью построят, атака полуострова станет невозможна, так как по мосту будут постоянно подходить подкрепления. Именно поэтому инопланетян могут нанести упреждающий удар, считают конспирологи. Пришельцы-диверсанты с Нибиру постараются уничтожить Крымский мост и не дать достроить железнодорожный участок.

Все больше очевидцев размещают в Сети фотографии с висящими над мостом летающими тарелками. Авторитетные инопланетные эксперты утверждают, что внешний вид НЛО убедительно свидетельствует о том, что это наблюдательные суда с Нибиру.

Вероятнее всего, пришельцы пытаются найти самую уязвимую точку переправы, куда можно будет наиболее эффективно заложить подрывной заряд для уничтожения моста. По всей видимости, в этой операции против землян будет использоваться их же оружие, например, взрывчатка украинского производства. Если вспыхнет военный конфликт, войска загадочной планеты Х спокойно вторгнутся на полуостров, пока люди будут заняты разборками между собой.

Интерес инопланетян к полуострову объясняется его стратегическим расположением. Крым – настоящий непотопляемый авианосец, неприступная крепость, которую очень легко оборонять. Закрепившись на этой территории, войска аннунаков с Нибиру смогут напасть на все страны, расположенные по берегам Черного моря, а затем получат выход на другие части Европейского континента.

Население Крыма пришельцы уничтожат, либо отправят в лагеря. Людям невозможно будет бороться с противником, который превосходит их в технологическом и военном отношении, отмечает Vista News.