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Царь с Нибиру угрожает войной: в небе над Москвой заметили аномалию

Фото: www.globallookpress.com
Вторжение планеты Х может начаться со дня на день

Сотни очевидцев могли наблюдать странное явление – в небе над российской столицей появилась голограмма гуманоида.

Необычное астрономическое явление тут же назвали "Призраком Царя Нибиру", а уфологи решили, что это несомненный признак приближающейся войны с аннунаками – инопланетянами-захватчиками с планеты Х. По мнению экспертов, объявляют войну и заключают мир первые лица государства, поэтому в небе парил именно царь.

Конспирологи предупреждают, что человечество стоит на пороге небывалой опасности, ведь вооруженный конфликт с пришельцами может уничтожить человеческую цивилизацию. По мнению аналитиков, война начнется на территории России – не зря в последнее время участились свидетельства о том, что НЛО барражируют над российскими городами, а также над Крымским мостом.

По мнению уфологов, инопланетяне активно ведут разведку – ищут слабые места в обороне. Нельзя списывать со счета и психологический эффект: таинственные явления летающих тарелок призваны напугать власти и россиян, дабы пришельцы провели военную операцию с наименьшими потерями для себя.

Однако ряд исследователей считают, что с помощью новейших военных технологий российские военные вполне способны дать достойный отпор даже пришельцам, отмечает Vlad Time.

А скептически настроенные ученые уверены, что никакого царя Нибиру в небе над столицей не было. Очевидцы просто увидели явление, вызванное разностью плотности воздушных слоев.

Валентина МАЙОРОВА
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