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Специи оказались опасны

Фото: pixabay.com
Острота притупляет мозг

Пристрастие к перцу халапеньо или чили оказалось не таким уж безобидным – любители остренького в старости рискуют столкнуться с деменцией.

К такому выводу пришли австралийские ученые вместе, а также их коллеги из университета Катара. За 15 лет эксперты проанализировавшие истории болезней более 4,5 тыс. человек старше 55 лет. По мнению специалистов, люди, съедавшие более 50 г чили в день, чаще сталкивались с угасанием умственных способностей, причем процесс шел быстрее, если испытуемые были худыми.

Ученые подчеркивают, что полученные ими данные относятся только к острому стручковому перцу, а не сладкому или черному перцам. Капсаициин – алкалоид, содержащийся в чили, усиливает метаболизм и улучшает здоровье сосудов, однако, как выяснилось, угнетающе действует на когнитивные функции.

По мнению медиков, люди, не обладающие лишним весом, более восприимчивы к активным веществам, содержащимся в острых пряностях, поэтому у них процесс деменции идет быстрее, отмечается на сайте Университета Южной Австралии.

Авторы исследования отмечают, что перец чили особенно популярен в Азии. Так, в некоторых регионах Китая около 30% взрослых ежедневно едят острую пищу, напоминает "МИР 24"

Валентина МАЙОРОВА
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