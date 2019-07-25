Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Смертельно опасен: обычное лекарство вызывает большие проблемы

Фото: www.globallookpress.com
Врачи посоветовали не заниматься самолечением

Принимать аспирин в качестве профилактики возникновения болезней сердца – не только бесполезно, но и вредно для здоровья. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает Science Alert.

Специалисты подсчитали, что в Соединенных Штатах около 29 млн человек старше 40 лет ежедневно пьют аспирин, хотя у них нет проблем с сердцем.

Специалисты считают, что такая практика чрезвычайно опасна: это лекарство разжижает кровь и может вызвать внутренние кровотечения. Здоровым людям нет необходимости пить аспирин каждый день, утверждают медики. 

В то же время, по мнению специалистов, лекарство нужно принимать тем, кто уже имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой – например, перенес инфаркт или инсульт.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина задержала российский танкер

Киев мстит за события в Керченском проливе

"Нафтогаз" заявил о переносе запуска "Северного потока-2"

Киев строит планы насчет российской трубы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей