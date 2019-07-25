Смертельно опасен: обычное лекарство вызывает большие проблемы

Врачи посоветовали не заниматься самолечением

Принимать аспирин в качестве профилактики возникновения болезней сердца – не только бесполезно, но и вредно для здоровья. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает Science Alert.

Специалисты подсчитали, что в Соединенных Штатах около 29 млн человек старше 40 лет ежедневно пьют аспирин, хотя у них нет проблем с сердцем.

Специалисты считают, что такая практика чрезвычайно опасна: это лекарство разжижает кровь и может вызвать внутренние кровотечения. Здоровым людям нет необходимости пить аспирин каждый день, утверждают медики.

В то же время, по мнению специалистов, лекарство нужно принимать тем, кто уже имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой – например, перенес инфаркт или инсульт.