Смертельно опасен: обычное лекарство вызывает большие проблемы

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Принимать аспирин в качестве профилактики возникновения болезней сердца – не только бесполезно, но и вредно для здоровья. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает Science Alert.
Специалисты подсчитали, что в Соединенных Штатах около 29 млн человек старше 40 лет ежедневно пьют аспирин, хотя у них нет проблем с сердцем.
Специалисты считают, что такая практика чрезвычайно опасна: это лекарство разжижает кровь и может вызвать внутренние кровотечения. Здоровым людям нет необходимости пить аспирин каждый день, утверждают медики.
В то же время, по мнению специалистов, лекарство нужно принимать тем, кто уже имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой – например, перенес инфаркт или инсульт.
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