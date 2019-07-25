На Луне нашли гигантский НЛО

Летающая тарелка припарковалась возле кратера

Исследователи космоса давно убеждены, что естественный спутник Земли – настоящая база для кораблей инопланетян.

Очередное доказательство этой гипотезы представил недавно известный тайванский уфолог Скотт Уоринг. На своем канале в Youtube он разместил ролик, доказывающий, что на Луне скрывается огромная летающая тарелка.

По мнению Уоринга, длина НЛО – целый километр, уфолог разглядел загадочный корабль в тени кратера Тихо в южной части видимой стороны Луны. Похоже, пришельцы не очень-то боятся, что люди увидят их.

Более того, тайваньский эксперт разглядел рядом с летающей тарелкой настоящего инопланетянина в защитных очках. Уоринг пояснил, что глаза у пришельцев очень чувствительны к солнечному свету, поэтому они вынуждены прятать их под специальными светоотражающими щитками.

Подписчики поддержали своего любимого исследователя. В комментариях к посту они написали, что NASA определенно скрывает от землян информацию об инопланетянах, и попросили Уоринга продолжать в том же духе.