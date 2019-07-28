Лекарство для пожилых: раскрыты полезные свойства огурца

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Несмотря на малое количество витаминов и минералов в составе, огурец весьма полезен для организма.
Помимо того, что овощ содержит на 95-98 процентов состоит из воды, что может помочь в летнюю жару, им можно заменить некоторые лекарства. Так, благодаря противовоспалительным свойствам его сравнивают с аспирином.
Также медики советуют есть побольше огурцов пожилым людям. Их употребление поможет при борьбе с потерей мышечной массы, остеопорозом, в профилактике гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Содержит огурец и вещества, которые препятствуют возникновению онкозаболеваний. Это тритерпен и кукурбитацин, пишет МедикФорум.
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