Лекарство для пожилых: раскрыты полезные свойства огурца

Зеленый овощ может заменить даже аспирин

Несмотря на малое количество витаминов и минералов в составе, огурец весьма полезен для организма.

Помимо того, что овощ содержит на 95-98 процентов состоит из воды, что может помочь в летнюю жару, им можно заменить некоторые лекарства. Так, благодаря противовоспалительным свойствам его сравнивают с аспирином.

Также медики советуют есть побольше огурцов пожилым людям. Их употребление поможет при борьбе с потерей мышечной массы, остеопорозом, в профилактике гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Содержит огурец и вещества, которые препятствуют возникновению онкозаболеваний. Это тритерпен и кукурбитацин, пишет МедикФорум.