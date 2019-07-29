Названы самые опасные для здоровья специальности

Спасатели и полицейские практически ежедневно рискуют своей жизнью. Не менее опасна работа у каскадеров и укротителей тигров.

Однако, как выяснили немецкие ученые, угрозу для здоровья представляют даже не связанные с экстримом специальности. По мнению специалистов, самыми коварными являются три отрасли: строительство, садоводство и флористика, а также сельское и лесное хозяйство, передает портал Gesundheitsstadt Berlin.

Работники данных профессий днями напролет вынуждены находиться на открытом солнце. Чрезмерные "атаки" ультрафиолета провоцируют рак кожи, поясняет "ФедералПресс". Исследователи бьют тревогу: людей, занятых такого рода деятельностью, необходимо срочно предупредить о повышенном риске. Ведь они могут в прямом смысле слова заработать опухоль.