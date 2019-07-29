Нибиру
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Спасатели и полицейские практически ежедневно рискуют своей жизнью. Не менее опасна работа у каскадеров и укротителей тигров.
Однако, как выяснили немецкие ученые, угрозу для здоровья представляют даже не связанные с экстримом специальности. По мнению специалистов, самыми коварными являются три отрасли: строительство, садоводство и флористика, а также сельское и лесное хозяйство, передает портал Gesundheitsstadt Berlin.
Работники данных профессий днями напролет вынуждены находиться на открытом солнце. Чрезмерные "атаки" ультрафиолета провоцируют рак кожи, поясняет "ФедералПресс". Исследователи бьют тревогу: людей, занятых такого рода деятельностью, необходимо срочно предупредить о повышенном риске. Ведь они могут в прямом смысле слова заработать опухоль.
Судьба рубля зависит от Вашингтона
Сенатор от штата Кентукки заверил коллег, что рестрикции не навредят России