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Зрение восстановит искусственный глаз

Фото: www.globallookpress.com
Новые разработки дают незрячим серьезный шанс на выздоровление

Французские ученые успешно испытали бионический глаз, способный возвращать слепым утраченное зрение.

Пятеро участников эксперимента, проведенного в парижской биотехнологической компании Pixium Vision, вновь смогли видеть, а трое из них даже сумели прочитать текст.

Искусственный глаз представляет собой "умные" очки со встроенной камерой и микрочип, имплантированный в сетчатку. Микрочип преобразовывает изображения, передаваемые через камеру, в электрические сигналы и передает их на зрительный нерв, сообщает New Scientist.

Пока устройство французских инженеров умеет создавать картинку разрешением всего 378 пикселей. Такое качество изображения не возвращает полностью возможность видеть, однако оно представляет собой значительный шаг вперед в разработке приборов для восстановления зрения, отмечает "МИР 24"

Валентина МАЙОРОВА
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