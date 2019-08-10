Избавиться от гипертонии можно за 4 шага

Проблемы с давлением мучают большинство людей. Лекарства не всегда помогают справляться с этой болячкой. Однако есть всего 4 простых правила, которые помогут избавиться от заболевания.

Отмечается, что в первую очередь необходимо следить за своим весом. При потере 9 лишних кг давление можно снизить на 5–20 мм рт. cт. В этом деле главное не переборщить. Кроме того, от гипертонии спасет и правильное питание.

Также нужно уделить внимание содержанию натрия в рационе. Самый простой способ – начинать прием пищи с фрукта или сырого овоща. Это поможет снизить давление на на 2–8 мм рт. ст.

Конечно же, не обойтись без регулярной физической нагрузки, которая поможет укрепить состояние сердечно-сосудистой системы.

Гипертония больше не напомнит о себе, если избавиться от курения и потребления алкоголя.

Эти правила, по мнению американского кардиолога Элизабет Клодас, станут залогом продолжительной жизни без этой опасной болезни.