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Популярные напитки повышают риск развития рака

Популярные напитки повышают риск развития рака
Фото: pixabay.com
продолжениеБудьте осторожны: в корвалоле нашли опасное вещество
Специалисты рекомендуют отказаться от сладкой газировки

Ученым из Франции удалось выяснить, что некоторые напитки увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Наиболее опасными считаются соки и сладкие газированные напитки.

Такие результаты были получены в ходе исследования с участием более 100 тысяч человек. Самыми опасными для человека были признаны лимонады и соки в пакетах – именно в них больше всего сахара. Он может спровоцировать развитие различных видов онкологических заболеваний, в том числе и рака молочной железы, – пишет "Вечерняя Москва".

Также эти напитки могут привести к набору веса, диабету второго типа, ожирению и различным заболеваниям сердца. The Bmj пишет, что главную опасность представляют собой подсластители – они способны изменять микрофлору кишечника и даже в последствии привести к непереносимости глюкозы.

Ранее "Утро" рассказало знакомом витамине, который способен защитить организм от рака. 

Дарья ПЕТРОВА
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