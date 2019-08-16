В Антарктиде нашли следы древних существ

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Ученые, недавно побывавшие в Антарктиде, обнаружили на материке огромное количество вмерзшего в лед пластика. Эксперты предполагают, что мусор – это останки древней и могущественной ранее цивилизации.
Такая версия возникла из-за объема найденных отходов. Их всего лишь в 10 меньше, чем на всех действующих свалках России.
"Мы, конечно же, не беремся утверждать точно, однако очень похоже, что <…> Антарктида использовалась в качестве древнейшей свалки цивилизацией Атлантов",
– цитирует слова уфолога VladTime.
Сбрасывать мусор на далекий материк Атланты могли с помощью антигравитационных технологий. Это также объясняет, почему до сих пор нигде не найдены руины поселений Атлантов – скорее всего, они могли утилизировать их во льдах.
Измельчение пластика может свидетельствовать о том, что перед захоронением для удобства отходы обрабатывались для наибольшей компактности. Уфологи предполагают, что весь материк может оказаться большой помойкой, созданной из прессованных отходов. Возможно, позже в Антарктиде удастся найти и памятники архитектуры.
Существует и более реальная версия: пластик на материке – результат жизнедеятельности человека.
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