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Найден неожиданный убийца потенции

Найден неожиданный убийца потенции
Фото: www.globallookpress.com
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Просмотр порнографии может вызвать странный эффект

Ученые продолжают спорить о том, как влияют "фильмы для взрослых" на интимную жизнь мужчин.

Ранее эксперты заявляли, что порнография ведет к ухудшению интимной жизни и даже вызывает эректильную дисфункцию. Однако недавние исследования показали, что все обстоит не так однозначно.

Ученые высказали гипотезу, что проблемы с потенцией появляются у тех представителей сильного пола, кто  стыдится своего увлечения порнофильмами. По мнению экспертов, у таких мужчин, вырабатывается много гормона стресса, кортизола, который сужает артерии полового члена и уменьшает приток крови в область малого таза, что и сказывается на функционировании мужского достоинства.

Эксперимент показал, что, когда испытуемых сумели убедить в том, что увлечение "фильмами для взрослых" – это нормально, проблемы с потенцией исчезли, сообщает Psychology Today. Стоит отметить, однако, что в исследовании была задействована небольшая группа мужчин, поэтому результаты его могут оказаться не очень достоверными.

Валентина МАЙОРОВА
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