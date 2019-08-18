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Народное средство избавит от проблем с повышенным давлением

Народное средство избавит от проблем с повышенным давлением
Фото: www.globallookpress.com
Держать под контролем недуг можно без особых затрат

С повышенным давлением можно бороться не только с помощью лекарств, но и народными методами.

Ученые провели эксперимент на крысах. Им в ежедневный рацион добавили яблочный уксус. Оказалось, что у грызунов снизилась выработка ренина. Этот фермент контролирует расширение и сужение кровеносных сосудов. В результате у крыс значительно понизилось артериальное давление, передает Express.co.

Специалисты считают, что страдающим от гипертонии, нужно потреблять около трех чайных ложек яблочного уксуса в день, чтобы победить болезнь. Однако, не следует злоупотреблять этим методом и все же стоит обратиться к врачам.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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