Без химии: лучшие травы для женского здоровья

Медики нашли натуральную замену препаратам

Лекарственные растения способны мягко и безопасно помогать организму человека. Эксперты рассказали о травах, которые особенно полезны для женщин.

Знакомая многим полынь обладает мощным антиоксидантным действием. Ее горечь способна стимулировать процессы пищеварения, что особенно важно при запоре, диарее, вздутии и коликах. Трава принесет пользу и женскому здоровью: менструальный цикл восстановится, а боль в критические дни уменьшится.

Манжетка обыкновенная – незаменимое средство для недавно родивших женщин. Она обладает кровоостанавливающим и ранозаживляющим действием. Применять растение можно даже наружно, для омолаживания кожи.

Мочегонным, восстанавливающим и противоревматическим действием обладает крапива. Она также увеличивает либидо и восполняет дефицит витамина В. Корень крапивы поможет избавиться от перхоти и укрепит волосы. Чай из этой травы поможет при нарушениях сна и усталости, а также активизирует умственную деятельность.

Отвар из ромашки можно применять как антисептическое, спазмолитическое и противовоспалительное средство, которое также хорошо помогает при болезненных менструациях.

Перечная мята способна успокоить организм и избавить от болезненных ощущений. Эфирное масло мяты поможет снять отек слизистой при укусе, зуде или рините. При бессоннице можно наполнить подушечку листочками мяты – это поможет расслабиться и уснуть, – пишет "Обозреватель".

Мощным растительным антибиотиком считает календула. Это растение оказывает губительное воздействие на стафилококки, трихомонады и стрептококки. Помогает успокоить воспаленное горло, снять раздражение от укусов и ожогов.

Тысячелистник обыкновенный повышает свертываемость крови, но не провоцирует образование тромбов. Его можно применять как средство для остановки маточных, носовых и геморроидальных кровотечений. Женщинам тысячелистник пригодится в период кормления грудью – растение усиливает лактацию.

Пастушья сумка поможет нормализовать месячный цикл и облегчит течение менструации. Также стимулирует мускулатуру матки. Эффективна при лечении болезней мочевого пузыря и почек.

Природный антисептиком признан зверобой. Его антибактериальные и вяжущие свойства помогают тканям заживать. Сегодня он успешно применяется при лечении гастрита, желчнокаменной болезни, гинекологических заболеваниях.

Шалфей лекарственный обладает противогрибковым и бактерицидным действием. Он также снимает спазмы – это поможет при проблемах с желудком и головной боли.