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День тяжелый: понедельники оказались опасны

День тяжелый: понедельники оказались опасны
Фото: www.globallookpress.com
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Названы основные факторы риска для сердца

Понедельник не зря называют тяжелым днем – оказывается именно в начале недели происходит больше всего инфарктов.

Такой вывод сделали польские кардиологи, проанализировав национальную базу данных болезней сердца. По мнению специалистов, виноваты в этом рабочие стрессы. Именно в первый день недели происходит 17% инфарктов, от вторника до пятницы этот показатель составляет 15%, а в выходные он падает до 11-12%, отмечает ТАСС.

Также выяснилось, что больше всего инфарктов происходит с 12 о 18 часов – 35%. Ранее считалось, что время сердечных приступов – утро. Самым же безопасным временем оказалась ночь.

Повышается риск инфаркта и в первый и последний день отпуска. Польские медики отметили, что факторами риска при этом могут стать смена климата, физическое и эмоциональное напряжение, а также занятия экстремальными видами спорта без предварительной подготовки.

Опасна для сердечников и жаркая погода. После +20°C риск инфаркта с каждым дополнительным градусом повышается в геометрической прогрессии. Однако и морозы наносят удар по сердцу, а самый большой вред оказывают резкие перепады температуры. 

При этом доктора отмечают, что главный враг сердца – плохой воздух. Когда в городах появляется смог, число инфарктов в больницах вырастает на 12%.


Валентина МАЙОРОВА
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