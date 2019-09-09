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Самый распространенный вид рака все чаще поражает молодежь

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Ранее в группе риска были люди старшего возраста

Американские ученые пришли к выводу, что раком толстой кишки, в последнее время, в основном, болеют люди младше 50 лет.

В отчете, опубликованном в журнале Gut, отмечается, что заболеваемость этим недугом увеличилась исключительно среди молодых людей в 9 странах мира с высоким уровнем дохода. Печальное первое место по уровню заболеваемости колоректальным раком среди молодежи занимает Южная Корея, ежегодно этот диагноз ставится в среднем 12,9 человек из каждых 100 тыс. жителей. На втором месте – Германия.

По словам экспертов, за последнее десятилетие число случаев заболевания молодых людей этим онкологическим недугом выросло почти в 20 странах, в том числе, в Австрии, Великобритания, Швеции, США и Канаде, отмечает URA.RU.

Медики считают, что причиной того, что болезнь поражает людей в возрасте от 20 до 50 лет, могут быть злоупотребление антибиотиками или фастфудом. 

Валентина МАЙОРОВА
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