Нибиру
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
- Пришельцы с Нибиру устроят зомби-апокалипсис
В последнее время любители здорового питания стараются исключить из своего рациона вкусный салат из помидоров с огурцами, так как якобы эти овощи несовместимы друг с другом. Эксперты утверждают, что содержащийся в огурцах фермент аскорбиназа разрушает аскорбиновую кислоту или витамин С, которым богаты помидоры.
Однако не все специалисты согласны с таким утверждением. Биогеронтолог рассказал изданию "АиФ", что проблема эта мнимая.
"Овощи в салате нарезаны кусочками..., поверхность соприкосновения помидоров и огурцов минимальная... В результате чего, если разрушение витамина С и будет происходить, то тоже минимально. Поэтому, принимать такие потери аскорбинки в расчет не стоит", -
объяснил доктор биологических наук.
Кроме того, фермент аскорбиназа и витамин С в салате между собой взаимодействуют недолго, поэтому существенное количество витамина С разрушиться не может. А кислая среда желудка и вовсе прекращает эту реакцию.
Вдобавок, если даже представить, что витамин С в помидоре разрушился, можно съесть другие продукты, в которых аскорбинки гораздо больше.
"Фермент аскорбиназа широко распространен в растениях. Он есть во всех овощах, включая и сами помидоры, и в зелени", -
добавил эксперт.
В Киеве его уже "обработали" бывшие единомышленники