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Развеян главный миф о помидорах

Ешьте на здоровье: развеян главный миф о помидорах
Фото: www.globallookpress.com
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Больше можно не мучиться: союз любимых овощей признали полезным для здоровья

В последнее время любители здорового питания стараются исключить из своего рациона вкусный салат из помидоров с огурцами, так как якобы эти овощи несовместимы друг с другом. Эксперты утверждают, что содержащийся в огурцах фермент аскорбиназа разрушает аскорбиновую кислоту или витамин С, которым богаты помидоры.

Однако не все специалисты согласны с таким утверждением. Биогеронтолог рассказал изданию "АиФ", что проблема эта мнимая.

"Овощи в салате нарезаны кусочками..., поверхность соприкосновения помидоров и огурцов минимальная... В результате чего, если разрушение витамина С и будет происходить, то тоже минимально. Поэтому, принимать такие потери аскорбинки в расчет не стоит", - 

объяснил доктор биологических наук.

Кроме того, фермент аскорбиназа и витамин С в салате между собой взаимодействуют недолго, поэтому существенное количество витамина С разрушиться не может. А кислая среда желудка и вовсе прекращает эту реакцию.

Вдобавок, если даже представить, что витамин С в помидоре разрушился, можно съесть другие продукты, в которых аскорбинки гораздо больше.

"Фермент аскорбиназа широко распространен в растениях. Он есть во всех овощах, включая и сами помидоры, и в зелени", - 

 добавил эксперт. 

Валентина МАЙОРОВА
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