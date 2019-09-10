Раскрыта причина набора лишнего веса

Нибиру
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
- Пришельцы с Нибиру устроят зомби-апокалипсис
Специалисты из Швеции выяснили, почему люди с годами начинают быстро набирать вес. В своей работе они проанализировали данные 54 людей, жировые клетки которых периодически исследовались в течении 13 лет.
Часть участников худели, но большинство, наоборот, набирали вес. Также у всех наблюдалось снижение липидного обмена – именно по этой причине происходит набор лишнего веса, пишет Nature Medicine.
Другими словами, молекулы жира с возрастом расщепляется все медленнее. Справится с набором веса можно пересмотрев свой рацион и сократив количество калорий. Если сохранить привычный тип питания, то вес может увеличиться примерно на 20%.
Также авторы исследовали липидный обмен у женщин. Которые прошли процедуру липосакции, то есть удалили часть жировой ткани. Выяснилось, что те, у кого скорость обмена была повышена еще до операции, могли быстро набрать лишний вес снова.
Телеканал "МИР24" сообщает, что на скорость липидного обмена можно повлиять с помощью занятий спортом.
Польша обеспечила Украине транзитный договор
Зеленскому посоветовали смириться с потерей полуострова