Раскрыта причина набора лишнего веса

С возрастом скорость липидного обмена замедляется

Специалисты из Швеции выяснили, почему люди с годами начинают быстро набирать вес. В своей работе они проанализировали данные 54 людей, жировые клетки которых периодически исследовались в течении 13 лет.

Часть участников худели, но большинство, наоборот, набирали вес. Также у всех наблюдалось снижение липидного обмена – именно по этой причине происходит набор лишнего веса, пишет Nature Medicine.

Другими словами, молекулы жира с возрастом расщепляется все медленнее. Справится с набором веса можно пересмотрев свой рацион и сократив количество калорий. Если сохранить привычный тип питания, то вес может увеличиться примерно на 20%.

Также авторы исследовали липидный обмен у женщин. Которые прошли процедуру липосакции, то есть удалили часть жировой ткани. Выяснилось, что те, у кого скорость обмена была повышена еще до операции, могли быстро набрать лишний вес снова.

Телеканал "МИР24" сообщает, что на скорость липидного обмена можно повлиять с помощью занятий спортом.