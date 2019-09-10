Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Раскрыта причина набора лишнего веса

Раскрыта причина набора лишнего веса
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНайдена неожиданная причина проблем с мозгом
С возрастом скорость липидного обмена замедляется

Специалисты из Швеции выяснили, почему люди с годами начинают быстро набирать вес. В своей работе они проанализировали данные 54 людей, жировые клетки которых периодически исследовались в течении 13 лет.

Часть участников худели, но большинство, наоборот, набирали вес. Также у всех наблюдалось снижение липидного обмена – именно по этой причине происходит набор лишнего веса, пишет Nature Medicine.

Другими словами, молекулы жира с возрастом расщепляется все медленнее. Справится с набором веса можно пересмотрев свой рацион и сократив количество калорий. Если сохранить привычный тип питания, то вес может увеличиться примерно на 20%.

Также авторы исследовали липидный обмен у женщин. Которые прошли процедуру липосакции, то есть удалили часть жировой ткани. Выяснилось, что те, у кого скорость обмена была повышена еще до операции, могли быстро набрать лишний вес снова.

Телеканал "МИР24" сообщает, что на скорость липидного обмена можно повлиять с помощью занятий спортом. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россию вынудили сократить поставки по "Северному потоку"

Польша обеспечила Украине транзитный договор

"Придется принять": американцы отняли надежду Киева на возвращение Крыма

Зеленскому посоветовали смириться с потерей полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей