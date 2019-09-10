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Найдены причины болезней щитовидной железы

Опасные привычки: найдены причины болезней щитовидной железы
Фото: www.globallookpress.com
Рацион питания - важная составляющая здорового образа жизни, напомнили эксперты

Стрессы, курение и избыточное потребление кофеина – вот лишь немногие факторы, влияющие на здоровье щитовидки. Между тем этот орган крайне важен для организма – ведь он регулирует работу всех систем человеческого тела.

Крайне негативно отражаются на состоянии щитовидной железы жесткие диеты. Особенно опасен режим питания, при котором резко сокращается потребление жиров. Стрессы, избыточное нервное напряжение, бессонница – все эти нарушения психологического состояния также быстро отражаются на здоровье щитовидки.

Еще один неожиданный фактор, вызывающий проблемы с эндокринной системой, – это злоупотребление соевыми продуктами. Специалисты не рекомендуют заменять обычное мясо такими аналогами, так как соя нарушает поглощение йода щитовидкой. 

Не лучшим образом влияют на щитовидную железу курение и алкоголь. Тиреоидные гормоны из-за табака увеличивают свою концентрацию, что вызывает развития гипертиреоза и аутоиммунных заболеваний. Спиртное нарушает работу щитовидной железы, приводя к тахикардии, тремору конечностей, перепадам настроения и другим негативным состояниям.

Негативно влияют на работу эндокринной системы и кофеиносодержащие напитки. Если проблемы с щитовидкой уже появились, потребление кофе следует сократить, отмечает "Медик Форум".

Валентина МАЙОРОВА
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