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Кофе и отруби: найдены продукты и напитки от рака

Кофе и отруби: найдены продукты и напитки от рака
Фото: pixabay.com
От злокачественной опухоли можно защититься

Если пить кофе, молоко, есть молочные продукты и сократить количество мясного в рационе, то можно остановить развитие онкологического заболевания. Об этом сообщили ученые из Австралии.

Они провели исследование с участием пациентов, у которых был диагностирован рак кишечника. И установили, что употребление такими людьми двух чашек кофе и больше в день увеличивает продолжительность их жизни.

Снизить вероятность появления злокачественной опухоли поможет и клетчатка. Ее нужно не менее 30 г в день. По словам специалистов, один из самых богатых источников пищевых волокон – пшеничные отруби, пишет Medicalxpress.

Их можно добавлять в варку, смузи и обычные хлопья. По ходу наблюдений за людьми с высоким риском развития рака кишечника ученые выяснили, что всего 25 г пшеничных отрубей сократили предраковые новообразования.     

Также уменьшению риска онкологии способствуют жирная рыба, отмечает URA.RU. У людей с наследственными заболеваниями, которые склонны к развитию большого количества предраковых новообразований в кишечнике, добавление в ежедневный рацион полиненасыщенных кислот омега-3 (они есть в рыбьем жире) сократило рост таких полипов.

Ранее сообщалось о еде, которая провоцирует увеличение злокачественной опухоли. А также говорилось, что брокколи, черника, апельсины, яблоки и чай защищают организм от рака.

Полина ДОРОЖКИНА
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