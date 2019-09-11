Найдена причина ожирения в пожилом возрасте

Нибиру
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Замедление липидного обмена приводит к тому, что с течением времени люди набирают лишний вес.
Специалисты из университетов Упсалы и Лиона пришли к такому выводу после 13 лет исследований. Те испытуемые, кто не сокращал количество потребляемых калорий, за время наблюдений поправились на 20%, сообщается на сайте Karolinska Institutet.
Кроме того, ученые предложили больше заниматься физической активностью. Именно физкультура ускоряет процессы жирового обмена и помогает сохранить вес на нормальном уровне, напоминает "Федерал Пресс".
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