Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Найдена причина ожирения в пожилом возрасте

продолжениеВечная молодость: обнаружен способ остановить старение
Шведским и французским ученым потребовалось для этого 13 лет

Замедление липидного обмена приводит к тому, что с течением времени люди набирают лишний вес.

Специалисты из университетов Упсалы и Лиона пришли к такому выводу после 13 лет исследований. Те испытуемые, кто не сокращал количество потребляемых калорий, за время наблюдений поправились на 20%, сообщается на сайте Karolinska Institutet.

Кроме того, ученые предложили больше заниматься физической активностью. Именно физкультура ускоряет процессы жирового обмена и помогает сохранить вес на нормальном уровне, напоминает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Москва пригрозила Вашингтону серьезным ответом на санкционную войну

США поплатятся за необдуманные действия

Французы задумали создать конкурента "Северному потоку-2"

Поставки газа по морю Париж не устраивают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей