Найдена причина ожирения в пожилом возрасте

Шведским и французским ученым потребовалось для этого 13 лет

Замедление липидного обмена приводит к тому, что с течением времени люди набирают лишний вес.

Специалисты из университетов Упсалы и Лиона пришли к такому выводу после 13 лет исследований. Те испытуемые, кто не сокращал количество потребляемых калорий, за время наблюдений поправились на 20%, сообщается на сайте Karolinska Institutet.

Кроме того, ученые предложили больше заниматься физической активностью. Именно физкультура ускоряет процессы жирового обмена и помогает сохранить вес на нормальном уровне, напоминает "Федерал Пресс".