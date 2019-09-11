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Вечная молодость: обнаружен способ остановить старение

Вечная молодость: обнаружен способ остановить старение
Фото: www.globallookpress.com
Результаты эксперимента внушили оптимизм североамериканским исследователям

Гормон роста способен приостановить процессы дряхления в человеческом организме.

К такому выводу пришла команда ученых из США и Канады, результаты работы которых опубликованы в Medical Xpress. Еще 30 лет назад ряд исследователей выяснил, что воздействие гормона роста – rhGH – на вилочковую железу, где идет созревание иммунных клеток, может омолаживать этот важный орган.

В новом эксперименте приняли участие 9 белых мужчин-добровольцев. Все они принимали rhGH в течение года. В итоге выяснилось, что у семи испытуемых уменьшилось количество жира в тимусе (другое название вилочковой железы), и он был замещен новыми здоровыми тканями. Кроме того, ученые заявили, что все биологически испытуемые помолодели на два с половиной года.

Специалисты подчеркнули, что в их исследование приняла участие слишком маленькая группа, поэтому для того, чтобы подкрепить новую гипотезу, потребуются дополнительные эксперименты.

Валентина МАЙОРОВА
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