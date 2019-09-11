От инфаркта и инсульта поможет приятная привычка

Окончательная точка в изучении влияния дневного отдыха на здоровье пока не поставлена

Ученые давно пришли к выводу, что непродолжительный дневной сон снижает сонливость и повышает эффективность работы.

Однако эта привычка также оказывает положительное воздействие на здоровье, снижая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, некоторые исследования показывали, что дневная дрема, наоборот, увеличивает риск подобных недомоганий.

Недавно эксперты решили разобраться в этом вопросе и провели метаанализ 11 исследований. Сначала выяснилось, что польза дневного сна зависит от его продолжительности. Так сон, длящийся до получаса, снижает риск развития болезней, а более долгий сон наносит здоровью вред, отмечает Naked Science. Однако учет дополнительных факторов, таких, как возраст, пол, образование, курение, образ жизни, индекс массы тела, продолжительность ночного сна, позволил прийти к выводу, что связи между продолжительностью сна и повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний не существует.

При этом у тех, кто позволял себе вздремнуть днем 1-2 раза в неделю, риск появления инфаркта или инсульта был на 48% ниже чем у тех, кто полностью пренебрегал дневным сном.

Эксперты считают, что, хотя их выводы нельзя интерпретировать как однозначную рекомендацию для всех, однако подремать время от времени все же полезнее для сердца, чем не спать днем никогда.