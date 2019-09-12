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Давление понизит ягодный чай

Лекарь с куста: давление понизит полезный чай
Фото: pixabay.com
Британские ученые предложили недорогой способ поправить здоровье

Высокое артериальное давление давно стало распространенной проблемой среди жителей развитых стран. Справиться с этой опасностью поможет чай из боярышника.

Исследования на животных показали, что плоды боярышника действуют как сосудорасширяющее средство, что помогает понизить кровяное давление. Специалисты разделили группу из 79 людей, страдающих диабетом второго типа и гипертонией, на 2 части. Первая подгруппа течение 16 недель употребляла экстракт боярышника, вторая получала плацебо. В итоге после окончания эксперимента у людей из первой группы существенно улучшились показатели артериального давления, отмечает Express.

Эксперты подчеркивают, что перед тем, как начать пользоваться средствами народной медицины, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Кроме того, медики напоминают, что облегчить гипертонию помогают регулярные физические упражнения. Специалисты считают, что еженедельно нужно не менее 2,5 часов удалять аэробным упражнениям – это может быть ходьба, бег, езда на велосипеде или даже работа в саду.

Для нормализации давления следует есть поменьше соли, снизить лишний вес и включить в рацион продукты из цельного зерна, богатые клетчаткой овощи и фрукты.

Валентина МАЙОРОВА
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