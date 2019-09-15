Ряд простых советов поможет избавиться от осечек в постели

Проблемы с потенцией серьезно бьют по мужскому самолюбию. Специалисты назвали самую главную угрозу для сильного пола.

По их словам, более 70% осечек в постели происходят из-за невроза и стрессовых ситуаций на работе и дома. Отмечается, что из-за этого у мужчин блокируется выработка гормона удовольствия дофамина.

Специалисты советуют чаще обращаться за помощью к психологам, а также научиться справляться с негативными эмоциями и разговаривать с партнером, передает сайт versiya.info.

Кроме того, избавиться от проблем с потенцией поможет правильный режим сна и рацион питания.