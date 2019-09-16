Вакцина не дает стопроцентной гарантии

Вместе с похолоданием наступает сезон простуд. Как лучше уберечься от заболеваний, рассказал заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.

По словам медика, прививка от гриппа не гарантирует, что человек не заболеет, однако ее обязательно нужно сделать. У того, кто прошел вакцинацию болезнь будет протекать в более легкой форме, а главное, после нее не будет осложнений, а ведь именно от них и умирают.

"Прививку от гриппа можно сравнить с бронежилетом на войне: он может и не спасти от ранения, но жизнь спасет", -

приводит РИА "Новости" слова Краевого.

Замминистра напомнил, что россиян стали массово прививать от гриппа в 2006 году. С 2006 по 2018 гг. охват прививками в стране вырос в 2,5 раза, а уровень заболеваемости гриппом уменьшился в 13,5 раз. Краевой добавил, что в 2018 г. все случаи смерти от гриппа были среди непривитых больных. В начавшуюся кампанию вакцинации планируется охватить более 45% граждан.

В 2019 году в России начнет использоваться самая современная вакцина от гриппа. Примечательно, что она разработана отечественными специалистами, сообщает "Вечерняя Москва".