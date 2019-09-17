Неизлечимую болезнь вызывает нарушение пищевой дисциплины

От неправильного образа жизни до диабета – один шаг, выяснили ученые. С помощью исследования, результаты которого опубликованы в новостной ленте "Дни.ру", они доказали, что генетика здесь ни при чем.

Развитие неизлечимого заболевания напрямую связано с ожирением. Оно повышает риск возникновения диабета почти в 6 раз. Для того, чтобы прийти к такому выводу, специалистам понадобилось 15 лет.

Врачи советуют следить за состоянием своего организма и пересмотреть пищевые привычки.