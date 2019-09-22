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Это конец: Нибиру заслонила Cолнце

Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
Фото: pixabay.com
Злобные пришельцы готовятся нанести землянам последний удар

Пугающие сообщения приходят из Сибири.

Над Россией нависла зловещая тень. Со дня на день жителей планеты ждет неминуемый конец – и первый удар, судя по всему, придется на Сибирь. Тень от Нибиру, закрывшей Солнце, уже накрыла половину ее территории – уфологи и прочие эксперты по тарелочкам бьют тревогу и снова пугают народ.

Коварные планы пришельцев специалисты по Нибиру раскрыли еще в августе, когда из обсерватории на Аляске увидели темное пятно посредине Солнца, однако рассекретили эти сведения только сейчас. Аннунаки, судя по всему, перестали скрываться – они вышли на всеобщее обозрение, чтобы продемонстрировать – смертельный удар по Земле близок, пишет Vladtime.

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