Растение является отличным помощником в борьбе с опасными инфекциями

Природный антиоксидант эпигаллокатехин (EGCG), содержащийся в зеленом чае, может помочь в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает "Medical Xpress".

По мнению сотрудников Университета Суррея, EGCG усиливает действие антибиотика азтреонама, который применяется для лечения инфекций, вызванных бактерией Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка).

Комбинация азтреонама и EGCG оказалась более эффективной, чем каждое из этих веществ по отдельности. Ученые полагают, что антиоксидант усиливает поглощение клеткой бактерии антибиотика.

Pseudomonas aeruginosa поражает преимущественно людей с ослабленным иммунитетом, вызывает инфекции кровотока и дыхательных путей, а также является причиной вторичных инфекций, устойчивых к большинству лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения включила эту бактерию в список критических угроз для здоровья, передает "МИР24".