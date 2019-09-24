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Прием лекарств от давления по утрам опасен для здоровья

В какое время лучше пить таблетки от гипертонии
Фото: www.globallookpress.com
Лечебные свойства медицинских препаратов увеличиваются и снижаются в определенное время суток.

Западные специалисты выяснили, что от биологических ритма человека зависит польза или вред от лекарств. Специалист по хронотерапии из Уорвикского университета Роберт Дэллман отметил, что медикаменты для снижения артериального давления лучше всего принимать перед сном, так как утром артериальное давление поднимается естественным путем. При этом, если выпить таблетку на ночь, то она поможет избежать утреннего пика давления. Таким образом, по словам ученого, можно также снизить риск сердечного приступа, который происходит чаще всего утром. Об этом сообщает The Daily Mail. 

Также по утрам не следует принимать анальгетики, например, парацетамол. В утренние часы в печени наиболее высок уровень энзима. Токсичные компоненты парацетамола только способствуют еще большей концентрации фермента в организме.

Ранее сообщалось об опасности парацетамола для беременных. Британские ученые выяснили, что его употребление влияет на поведение детей в будущем.

Карина СИРАЗОВА
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