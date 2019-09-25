Находка в столице Дальнего Востока подняла на уши российских уфологов

Во Владивостоке обнаружено нечто странное. Данная находка, по мнению уфологов, раз и навсегда разубедит тех, кто сомневается в существовании инопланетной жизни. На местном пляже валялась голова аннунака. Так называют внеземных созданий.

Соответствующее видео появилось на одном из YouTube-каналов. Впрочем, его автор не утверждает, что это непременно визитер из космоса. Интернет-пользователь оставляет зрителям почву для размышлений.

Однако на популярном форуме пользователь по ником "Гость" утверждает, что он наткнулся именно на аннунака. Голова, по версии очевидца, была говорящей.

"Я годами бегал по пляжу в поисках сверхъестественного животного, которое сделало меня знаменитым уфологом и этот день настал. Посмотрите на это чудище – как по мне это голова пришельца с планеты Нибиру. Ходят легенды об ящерах с Планеты Х, и слухи подтверждены", – написал он, передает "VladTime".

Аудитория форума тут же поддержала пока не признанного уфолога. По мнению участников дискуссии, монстр попал на Землю в результате удара Солнца. А то, что издавал какие-то звуки, говорит о живучести пришельцев. С их помощью, решила команда конспирологов, аннунак хотел передать послание с Нибиру.