Пришельцы с планеты Х подготовились к нападению

Гигантский треугольный НЛО зависший над Землей, сняли рядом с Международной космической станции. Он не похож на отражение, ведь имеет три различные точки света. По мнению уфологов, "это точно инопланетный объект", и он появился неспроста: пришельцы готовят атаку.

Объект напоминает военный истребитель. Скорость его движения так велика, что он без труда может протаранить космическую базу, отметил один из экспертов, пишет "ВладТайм".

На Земле часто замечали посланцев Нибиру – совсем недавно они даже высаживались на Землю, на пляже во Владивостоке нашли голову одного из них, – сама планета Х уже больше месяца кружит рядом с нашей, а над Петербургом появился недобрый знак, поэтому уфологи убеждены, что гуманоиды не иначе как готовят вторжение.

Сначала внеземные создания хотят вывести из строя МКС, чтобы люди не могли получать данные из космоса и не предугадали, когда на них нападут, сообщил специалист. Теперь ученые внимательно наблюдают за развитием событий и собираются провести в космосе операцию, чтобы отбить станцию у гуманоидов.

По слухам, для этого могут привлечь и подразделение спецназа. Установить, что за объект висит над Землей, можно только если отправить экспедицию, но сделают ли это и когда, пока неизвестно. А угроза нападения, по мнению уфологов, вполне реальна...