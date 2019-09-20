Нибиру
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Искать инопланетян на военной базе в пустыне Невада уже поздно: обитатели планеты Х – аннунаки – уже сбежали из США.
Когда летом этого года в соцсетях объявили о штурме "Зоны 51", никто и предположить не мог, что студенческая шутка выльется в грандиозное мероприятие. Решительно настроенные американцы готовятся узнать все тайны пришельцев, а власти штата Невада опасаются возможных трудностей.
Однако уфологи считают, что жители Нибиру, из-за которых разгорелся весь сыр-бор, удалились с Земли, не дожидаясь встречи с любопытными. В Сети даже опубликовали фотографии, сделанные рядом с базой, на которых можно разглядеть аномальные объекты в небе над пустыней. По мнению конспирологов, это летающие тарелки инопланетян.
"Спасательные гробы Нибиру заметили перед штурмом Зоны 51 не случайно", -
заявил порталу Vlad Time пожелавший остаться анонимным эксперт.
По мнению конспирологов, обитатели аннунаки отправились на Венеру – там они планируют отсидеться в безопасности и переждать смутное время. Уфологи уверяют, что сейчас Нибиру находится в центре Солнечной системы. Планета Х – очень темная, она почти не отражает света, только время от времени ее силуэт можно заметить с Земли.
Впрочем, специалисты NASA утверждают, что Звезды Смерти не существует. Правда, остается открытым вопрос, можно ли им доверять: СМИ недавно сообщили, что американские астрономы пропустили гигантский астероид, который прошел на очень близком расстоянии от Земли.
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