"Спасательные гробы" унесли пришельцев к звездам

Искать инопланетян на военной базе в пустыне Невада уже поздно: обитатели планеты Х – аннунаки – уже сбежали из США.

Когда летом этого года в соцсетях объявили о штурме "Зоны 51", никто и предположить не мог, что студенческая шутка выльется в грандиозное мероприятие. Решительно настроенные американцы готовятся узнать все тайны пришельцев, а власти штата Невада опасаются возможных трудностей.

Однако уфологи считают, что жители Нибиру, из-за которых разгорелся весь сыр-бор, удалились с Земли, не дожидаясь встречи с любопытными. В Сети даже опубликовали фотографии, сделанные рядом с базой, на которых можно разглядеть аномальные объекты в небе над пустыней. По мнению конспирологов, это летающие тарелки инопланетян.

"Спасательные гробы Нибиру заметили перед штурмом Зоны 51 не случайно", -

заявил порталу Vlad Time пожелавший остаться анонимным эксперт.

По мнению конспирологов, обитатели аннунаки отправились на Венеру – там они планируют отсидеться в безопасности и переждать смутное время. Уфологи уверяют, что сейчас Нибиру находится в центре Солнечной системы. Планета Х – очень темная, она почти не отражает света, только время от времени ее силуэт можно заметить с Земли.

Впрочем, специалисты NASA утверждают, что Звезды Смерти не существует. Правда, остается открытым вопрос, можно ли им доверять: СМИ недавно сообщили, что американские астрономы пропустили гигантский астероид, который прошел на очень близком расстоянии от Земли.