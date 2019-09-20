Небесное тело промчалось в опасной близости к Земле

Огромный астероид в конце июля подобрался к нашей планете на самое близкое за последние 100 лет расстояние.

При этом самое примечательное заключается в том, что системы наблюдения NASA попросту не заметили приближения крупного небесного тела, сообщает Buzz Feed со ссылкой на попавшие в его распоряжение внутренние документы аэрокосмического агентства.

По данным источника, астрономы заметили космического каменного гостя всего лишь за сутки до его прохождения мимо Земли. Конечно, расстояние между двумя небесными телами было достаточно большим по человеческим меркам – более 65 тыс. километров. Однако эта ситуация заставила экспертов заговорить о том, что в системе слежения NASA имеются огромные пробелы.

Кстати, астероид, который "проморгали" американские астрономы, был размером с футбольное поле, а заметили его специалисты из маленькой обсерватории в Бразилии.