Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

NASA пропустило гигантский астероид

NASA
Фото: pixabay.com
Небесное тело промчалось в опасной близости к Земле

Огромный астероид в конце июля подобрался к нашей планете на самое близкое за последние 100 лет расстояние.

При этом самое примечательное заключается в том, что системы наблюдения NASA попросту не заметили приближения крупного небесного тела, сообщает Buzz Feed со ссылкой на попавшие в его распоряжение внутренние документы аэрокосмического агентства.

По данным источника, астрономы заметили космического каменного гостя всего лишь за сутки до его прохождения мимо Земли. Конечно, расстояние между двумя небесными телами было достаточно большим по человеческим меркам – более 65 тыс. километров. Однако эта ситуация заставила экспертов заговорить о том, что в системе слежения NASA имеются огромные пробелы.

Кстати, астероид, который "проморгали" американские астрономы, был размером с футбольное поле, а заметили его специалисты из маленькой обсерватории в Бразилии.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия и Украина договорились о газовом транзите

Москва обеспечит Европу голубым топливом на радость Киеву

Дело близится к концу: Кремль использует новый козырь в деле о гибели МН17

Ультиматум Нидерландам от немецкого детектива привел к неожиданным выводам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей