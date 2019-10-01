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Названы неожиданные последствия занятия спортом

Названы неожиданные последствия занятия спортом
Фото: www.globallookpress.com
Чрезмерная физическая активность делает нас более импульсивными

Ученые считают, что занятия спортом полезны для мозга: они замедляют старение и стимулируют память. Однако результаты недавнего исследования показали, что чрезмерные физические упражнения имеют обратный эффект – мозг чувствует усталость вслед за мышцами.

В экспериментах сотрудников парижской больницы Сальпетриер и Университета Ниццы – Софии Антиполис участвовали 37 спортсменов-триатлонистов возрастом около 35 лет. Одни тренировались в обычном режиме, другие – увеличили привычную нагрузку на 40%. Часть спортсменов, тренировавшаяся больше своей нормы, стала вести себя более импульсивно. Это показали результаты проведенного теста.

По словам авторов работы, точно так же снижается активность "противоимпульсной" коры после напряженной умственной работы, сообщает "MedicalXpress". Таким образом, и чрезмерные физические нагрузки, и интеллектуальные одинаково утомляют мозг.

Карина СИРАЗОВА
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