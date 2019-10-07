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Сестра Дятлова раскрыла детали гибели туристов

Сестра Дятлова сдала виновников гибели туристов
Кадр youtube.com
Родственники погибших согласны даже на эксгумацию ради правды

Родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова призналась, что их мать до конца жизни постоянно обвиняла себя в смерти сына. 

"Мама говорила ему: тебе же скоро на практику, а потом – защита диплома, откажись", –

рассказала Перминова изданию "Аиф-Урал". Однако сын сумел уговорить мать, пообещав, что этот поход станет последним. По иронии судьбы, так оно и оказалось.

При этом сестра Дятлова подчеркнула, что родственников погибших не устраивает официальная версия гибели группы – так называемая "стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии". По мнению Татьяны, следствие выдумало это объяснение, чтобы поскорее закрыть дело, так как на него давили сверху.

"Наши родители пытались выяснить правду, стучались во все инстанции и кабинеты, но им однажды сказали: хватит ходить, вы все равно никогда ничего не узнаете", - 

пояснила Перминова.

Женщина считает, что истинные причины гибели группы нужно обязательно выяснить:

"Неизвестность порождает массу нелепых, а порой и оскорбительных для нас версий, домыслов, слухов".

Она добавила, что для того чтобы установить правду, она согласна даже на эксгумацию. Кроме того, по мнению сестры Дятлова, за прошедшие 60 лет ситуация изменилась, многие события перестали быть секретными. Возможно, существует какой-то документ, который поможет разгадать страшную тайну перевала Дятлова, считает Перминова.

Женщина напомнила, что одной из первых версий гибели группы стала смерть от рук охотников-манси. Однако сама она считает, что к трагедии каким-то образом были причастны военные. В те времена на Урале испытывали много нового оружия. Возможно, студенты стали случайными жертвами какой-то техногенной катастрофы.

В ночь на 2 февраля 1959 г. в Уральских горах погибли 9 человек под руководством Игоря Дятлова. Тайна смерти туристов не разгадана до сих пор. 


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